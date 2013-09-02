كيرت راسل في طريقه للانضمام إلى طاقم Fast & Furious 7

كتب : عمرو عز الدين الإثنين 02-09-2013 20:21

يبدو أن سلسلة Fast & Furious المثيرة والتي بدأت في بدايات الألفية الثالثة، في طريقها لضم اسم جديد كبير من قائمة نجوم هوليوود، وهو النجم كيرت راسل.

وحسب تقرير نشرته مجلة "فاريتي" على موقعها الإلكتروني، فإن النجم الأمريكي البالغ من العمر 62 عاما قد عرض عليه دورا في الجزء الجديد من السلسلة، وهو نفس الدور الذي يعرض على دينزل واشنطن، لكن يبدو أن المناقشات بين راسل وشركة الإنتاج تأخذ شكلا تفصيليا أكثر.

لا توجد معلومات حتى الآن حول طبيعة الدور بعد، لكن في حالة الموافقة سينضم النجم الأمريكي إلى مجموعة نجوم الفيلم المعروفين فان ديزل ونجم المصارعة الحرة السابق دواين جونسون، وبول ووكر وتيريز جيبسون، بالإضافة إلى الوجه الجديد على السلسلة الذي انضم إليها مؤخرا، النجم جيسون ستاتهام، حيث ظهر في مشهد واحد قرب نهاية الجزء السادس.

الجزء الجديد يخرجه جيمس وان، وهو أيضا مخرج جديد على السلسلة، ومن المتوقع عرض الفيلم بالولايات المتحدة في الحادي عشر من يوليو المقبل.