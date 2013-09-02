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هاريسون فورد وشوارزنيجر يظهران معا في أول صورة من The Expendables 3

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هاريسون فورد وشوارزنيجر يظهران معا في أول صورة من The Expendables 3 هاريسون فورد وشوارزنيجر يظهران معا في أول صورة من The Expendables 3

كتب : عمرو عز الدين الإثنين 02-09-2013 20:49

عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الاجتماعي "إنستجرام"، نشر النجم النمساوي الأصل أرنولد شوارزنيجر أول صورة من موقع تصوير فيلمه المقبل The Expendables 3.

وفي تلك الصورة ظهر معه النجم المخضرم الوافد مؤخرا إلى السلسلة، هاريسون فورد في زي طيّار مقاتل، ومخرج الجزء الجديد باتريك هيوز، وكان فورد قد انضم للسلسلة منذ أسابيع بعد الإعلان عن خروج النجم بروس ويليز منها نظرا لخلافات مادية.

تدور أحداث الجزء الثالث حول عودة فريق "بارني روس"، الذي يقوم بدوره سيلفستر ستالون، للعمل معا مجددا ضد تهديد جديد من أحد شركاء "روس" السابقين، واسمه "كونراد ستونبانكس"، ويقوم بدوره النجم الكبير ميل جيبسون.

يشارك في بطولة الفيلم نجوم السلسلة المعتادين جيسون ستاتهام وكيلان لوتز ودولف لاندجرين وتيري كروز وجيت لي وراندي كوتر، بالإضافة للنجوم الجدد على السلسلة ميل جيبسون وهاريسون فورد وأنطونيو بانديراس وويسلي سنايبس، ومن المتوقع عرض الفيلم في أغسطس 2014 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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