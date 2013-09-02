دبى تحبط تهريب 2.7 كيلوجرام ماريجوانا فى طرد بريدى

ضبط مفتشو جمارك دبى بالإمارات 2.7 كيلوجرامات من مخدر الماريجوانا فى طرد بريدى عابر كان قادماً من دولة آسيوية متجهاً إلى دولة آسيوية أخرى عبر دبى.

وقال سعيد أحمد الطاير مدير إدارة المراكز الجمركية الجوية بجمارك دبى، إن مرسل الطرد حاول إخفاء المادة المخدرة بين الملابس (بنطلون وسترة)، وخلال تمرير الطرد على جهاز الفحص بالأشعة السينية اشتبه المفتش الجمركى فى محتوياته، حينما أظهر الجهاز وجود كثافة غير اعتيادية، الأمر الذى استدعى تفتيشه يدويا.

وتبين أن البضاعة محشوة بكيس بلاستيكى بداخلها بذور عشبية فتم الاستعانة بالكلاب المدربة التى اكتشفت وجود مواد ممنوعة فى الشحنة، وهذا ما أكدته نتائج الفحوص التى تمت لعينة من هذه البذور، حيث أظهرت أنها مواد مخدرة من نوع الماريجوانا.

وقال الطاير، إن "هذه الضبطية تدل على أن مهربى وتجار المخدرات لا يتوقفون عن ابتكار الحيل للتهريب سعياً منهم لجنى أرباح سريعة غير مشروعة، لكن مفتشى جمارك دبى يقظون لمثل هذه الحيل والأساليب التضليلية".

وأضاف أن دبى تقدم تسهيلات جمركية من أجل تسريع مرور البضائع بما يتواكب وتوجهات منظمة التجارة العالمية مع الالتزام بإجراءات التفتيش والرقابة لضمان مشروعية التجارة وحماية المجتمع المحلى والإنسانى من الأخطار الناجمة عن تهريب مثل هذه المواد الممنوعة والمحظورة دولياً.

>