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"اليوم السابع": أزمة فى الداخلية بسبب مكان محاكمة "مرسى"

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"اليوم السابع": أزمة فى الداخلية بسبب مكان محاكمة "مرسى" "اليوم السابع": أزمة فى الداخلية بسبب مكان محاكمة "مرسى"

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تقريرا حول الأزمة التى تشهدها وزارة الداخلية بسبب مكان محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، خاصة بعد تحذير جهات سيادية من خطة إخوانية لاقتحام المحكمة وتحريره، ومصادر أمنية تؤكد إمكانية تجهيز منشأة عسكرية أو أكاديمية الشرطة كمكان للمحاكمة مع عدم بثها على الهواء.

كما تتناول الجريدة تفاصيل إزالة آثار الإخوان.. "مفوضى الدولة" توصى بحل الجماعة وإغلاق مكتب الإرشاد.. و"العدل" تراجع قوانين مرسى.. و"الداخلية" تطارد فلول التنظيم.. والشرطة تحاصر عصام العريان فى دهشور.

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