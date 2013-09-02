وزير الخارجية العراقى: قوة مصر هى قوة لكل الدول والشعوب العربية

قال وزير الخارجية نبيل فهمى، إنه تم مناقشة العديد من القضايا الإقليمية من بينها ما تم مناقشته أمس فى الاجتماع الوزارى العربى وتطوير الجامعة العربية والعلاقات الثنائية معربا عن أمله فى تحريك هذه العلاقات إيجابيا بخطوات ملموسة فى مجالات مختلفة بما فى ذلك عقد اجتماعات لجان مشتركة والتنسيق السياسى فيما بيننا فى قضايا متنوعة.

وأعرب فهمى فى تصريحات صحفية عقب اختتام جلسة المباحثات التى عقدها نبيل فهمى ونظيره العراقى هوشيار زيبارى، بمقر وزارة الخارجية عن أمله وثقته فى أن التعاون بين البلدين سيكون مثمرا فى الأعوام القادمة.

وحرص الوزير نبيل فهمى على الترحيب بنظيره العراقى فى زيارته الأولى لمصر بعد أن تولى منصبه كوزير للخارجية المصرية.

من جانبه قال هوشيار زيبارى إنه أكد خلال اللقاء مجددا دعم العراق وحكومته لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وما تحقق من تغيير باتجاه المزيد من الأمن والاستقرار وتمكين الشعب المصرى من تقرير مستقبله وسيادته ومصالحه مشيرا إلى أنه كان هناك ارتياح كبير للغاية خلال مجلس الجامعة العربية وما سمعناه من الوزير نبيل فهمى من أن مصر سوف تعود فى سياستها إلى جذورها العربية والأفريقية والإسلامية الأصيلة.

وشدد زيبارى على أن قوة مصر هى قوة لكل الدول والشعوب العربية مشيرا أنه تم بحث موضوع تحريك العلاقات الثنائية واللجان المشتركة وتفعيل اللجان المشتركة كما تبادلنا الرأى حول الأزمة السورية وأهمية التركيز على الحل السياسى لهذه الأزمة فى ظل الظروف والتطورات الموجودة كما تم بحث عدد آخر من القضايا الثنائية وسوف يتواصل الجانبان فى إطار من التشاور المستمر بين بغداد والقاهرة.