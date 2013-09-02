أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إخلاء سبيل سيدة وفردى أمن بالمطار لمحاولتهم تهريب سجائر بكفالة

Google+ Print
إخلاء سبيل سيدة وفردى أمن بالمطار لمحاولتهم تهريب سجائر بكفالة إخلاء سبيل سيدة وفردى أمن بالمطار لمحاولتهم تهريب سجائر بكفالة

أمر باسم الجرف وكيل نيابة النزهة بإخلاء سبيل سيدة وفردى أمن بالمطار لمحاولتهم تهريب كمية كبيرة من السجائر الصينى بمطار القاهرة الدولى، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة قد ألقت القبض على سيده تدعى "إيمان" عقب اتهامها بمحاولة تهريب عدد 400 خرطوشة من السجائر الصينى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع اثنين من أفراد الأمن بقرية البضائع، بقصد تسهيل مرور حقائبها على متن إحدى الطائرات مقابل 1500 جنيه لكل منهما، حيث تم التحفظ على المتهمة وضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر وإحالتهم إلى النيابة التى أمرت بقرارها المتقدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365