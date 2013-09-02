إخلاء سبيل سيدة وفردى أمن بالمطار لمحاولتهم تهريب سجائر بكفالة

أمر باسم الجرف وكيل نيابة النزهة بإخلاء سبيل سيدة وفردى أمن بالمطار لمحاولتهم تهريب كمية كبيرة من السجائر الصينى بمطار القاهرة الدولى، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة قد ألقت القبض على سيده تدعى "إيمان" عقب اتهامها بمحاولة تهريب عدد 400 خرطوشة من السجائر الصينى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع اثنين من أفراد الأمن بقرية البضائع، بقصد تسهيل مرور حقائبها على متن إحدى الطائرات مقابل 1500 جنيه لكل منهما، حيث تم التحفظ على المتهمة وضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر وإحالتهم إلى النيابة التى أمرت بقرارها المتقدم.