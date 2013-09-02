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مصطفى بكرى: أنقذوا الطفلة عنود السنوسى قبل أن تقتلها الميليشيات الليبية

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مصطفى بكرى: أنقذوا الطفلة عنود السنوسى قبل أن تقتلها الميليشيات الليبية مصطفى بكرى: أنقذوا الطفلة عنود السنوسى قبل أن تقتلها الميليشيات الليبية

قال الكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، إن ميليشيات ليبية تخطف ابنة عبد الله السنوسى، مدير المخابرات الليبية فى حكم القذافى، الفتاة تبلغ من العمر ١٧ عاما، كان تم حبسها منذ عدة أشهر عندما كانت تزور والدها المعتقل بأحد سجون طرابلس، وبعد الإفراج عنها قامت إحدى المليشيات بخطفها مرة أخرى من أمام السجن.

وأضاف بكرى فى تغريدات له على تويتر: "أنقذوا الطفلة عنود عبد الله السنوسى، أمها تموت فى القاهرة حسرة عليها، إنها الآن بين أيدى ذئاب بشرية متوحشة، ما ذنب عنود سوى أنها تركت القاهرة وذهبت إلى ليبيا لتزور أباها الذى سلمته موريتانيا إلى حكام ليبيا الجدد، أطالب المنظمات الدولية أن تتحرك قبل أن تقتل طفلة بريئة لا ذنب لها".
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