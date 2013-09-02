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جبهة "ثوار مصر" تطالب بعزل رئيس شركة مترو الأنفاق

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جبهة "ثوار مصر" تطالب بعزل رئيس شركة مترو الأنفاق جبهة "ثوار مصر" تطالب بعزل رئيس شركة مترو الأنفاق

تستعد جبهة ثوار لبدء حملة توقيعات تطالب بعزل رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، والتحقيق معه من قبل النيابة العامة والإدارية، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان المصرى وإهدار المال العام.

وقال محمد الفرماوى، رئيس المكتب السياسى لجبهة ثوار مصر، إن الحملة ستتخذ من بعض محطات المترو مقرًا لها، خاصة وأن ركاب مترو الأنفاق ضاقوا ذرعًا من الحالة السيئة التى وصلت إليها أهم وسيلة مواصلات فى مصر، فخلاف عدم انتظام مواعيد تقاطر القطارات، مما يؤدى لحالة زحام رهيبة، باتت كل عربات الخط الثانى للمترو غير مكيفة، وهو الأمر الذى يؤدى لأن تكون الرحلة قطعة من العذاب لكل الركاب، رغم العديد من الشكاوى التى تم تقديمها لإدارة الشركة.

وأكد الفرماوى فى تصريحات صحفية، أن مترو الأنفاق يحقق دخلا يتجاوز المليون جنيه يوميا، وبالتالى فلابد من إنفاق بعضه فى تحسين وصيانة المترو، وعلى الإدارة احترام حق الإنسان فى وجود وسيلة مواصلات آمنة، كما تنص على ذلك جميع الأعراف والدساتير.

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مصر 365

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