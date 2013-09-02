أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الذهب يتراجع مع انحسار القلق بشأن سوريا

Google+ Print
الذهب يتراجع مع انحسار القلق بشأن سوريا الذهب يتراجع مع انحسار القلق بشأن سوريا

تراجع الذهب عن 1400 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الاثنين، مع تعزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بفعل تأجيل هجوم عسكرى أمريكى محتمل على سوريا، وتحسن البيانات الاقتصادية من الصين وأوروبا، وهو ما نال من إغراء المعدن النفيس كملاذ آمن.

لكن الفضة ارتفعت نحو 3.8 بالمئة مستفيدة من البيانات الاقتصادية القوية فى الصين، حيث سجل القطاع الصناعى فى أغسطس أفضل أداء له فى أكثر من عام.

وبحلول الساعة 1543 بتوقيت جرينتش، هبط السعر الفورى للذهب 0.3 بالمئة إلى 1391.51 دولار للأوقية، بعد أن نزل فى وقت سابق إلى أقل مستوى فى أسبوع، عندما سجل 1374.10 دولار. وتتجه الأسعار للانخفاض لليوم الثالث على التوالى.

وزادت الفضة 2.9 بالمئة إلى 24.14 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 1517.50 دولار للأوقية فى حين نزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 713.50 دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365