الذهب يتراجع مع انحسار القلق بشأن سوريا

تراجع الذهب عن 1400 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الاثنين، مع تعزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بفعل تأجيل هجوم عسكرى أمريكى محتمل على سوريا، وتحسن البيانات الاقتصادية من الصين وأوروبا، وهو ما نال من إغراء المعدن النفيس كملاذ آمن.

لكن الفضة ارتفعت نحو 3.8 بالمئة مستفيدة من البيانات الاقتصادية القوية فى الصين، حيث سجل القطاع الصناعى فى أغسطس أفضل أداء له فى أكثر من عام.

وبحلول الساعة 1543 بتوقيت جرينتش، هبط السعر الفورى للذهب 0.3 بالمئة إلى 1391.51 دولار للأوقية، بعد أن نزل فى وقت سابق إلى أقل مستوى فى أسبوع، عندما سجل 1374.10 دولار. وتتجه الأسعار للانخفاض لليوم الثالث على التوالى.

وزادت الفضة 2.9 بالمئة إلى 24.14 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 1517.50 دولار للأوقية فى حين نزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 713.50 دولار.