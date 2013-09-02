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القبض على القيادي الإخواني سعد الحسيني بالتجمع الأول

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القبض على القيادي الإخواني سعد الحسيني بالتجمع الأول القبض على القيادي الإخواني سعد الحسيني بالتجمع الأول

محافظ كفر الشيخ السابق

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء جمال عبدالعال فى القاء القبض على القيادى الاخوانى سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق.

وأوضح مصدر أمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – أنه تم القاء القبض على الحسينى داخل شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة مملوكة لعضو بحزب الحرية والعدالة ببنى سويف يدعى نهاد الآثر، مشيرا الى انه ضبط بحوزته اجهزة حواسب آلية محمولة.

وأضاف المصدر الأمنى أنه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مرجحا نقله على الفور الى أحد السجون بمنطقة سجون طره، على أن تبدأ تحقيقات النيابة معه غدا.

أ ش أ

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