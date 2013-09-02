كارمن سليمان تنتهى من تسجيل أغنية “حبيبي مش حبيبي”

انتهت المطربه كارمن سليمان الفائزة بلقب اراب ادول 2012من تسجيل اغنية جديده يعنوان “حبيبي مش حبيبي”.

والاغنية من كلمات محمد عاطف و ألحان مدين و قام بتوزيعها موسيقيا أحمد عبد السلام، وتم تسجيلها مع مهندس الصوت هاني محروس.

جدير بالذكر أن كارمن بدأت تسجيل مجموعة من الأغاني لطرحها في ألبوم غنائي، والذي يعد الألبوم الأول لها بعد حصولها على لقب Arab Idol في موسمه الأول.

وتتعاون كارمن في الألبوم مع الشعراء محمد رفاعي أمير طعيمة ومحمد عاطف وهاني الصغير ونادر عبد الله وأحمد حلمي، والملحنين وليد سعد ورامي جمال ومدين ومحمود خيامي وأشرف سالم ومصطفى جاد، والموزعين توما ونادر حمدي ووليد شراقي وأسامة الهندي وأسامة سامي وأحمد عبد السلام.كما سيضم الألبوم أغاني باللهجة الخليجية.