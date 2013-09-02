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بالصور وقفة لحركة كفاية بالبحيرة لمناصرة سوريا‎

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بالصور وقفة لحركة كفاية بالبحيرة لمناصرة سوريا‎ بالصور وقفة لحركة كفاية بالبحيرة لمناصرة سوريا‎

هنا دمشق
> نظمت حركة كفاية بالبحيرة وقفة صامتة بميدان الساعة فى دمنهور،تحت عنوان “هنا دمشق”
> وشارك فى الوقفة العشرات من اعضاء الحركة و المواطنين
> وقال هشام الجندى القيادى بحركة كفاية بالبحيرة، أن الوقفة تعبر عن رفض المصريين لعودة الإستعمار والغزو الأمريكى لسوريا، مؤكداً أن تلك الوقفات والإحتجاجات ضد العدوان على سوريا ستستمر ضد المشروع الصهيو أمريكى.
> واستغرقت الوقفة قرابة الساعة وحمل خلالها المحتجون لافتة تحمل صورة أوباما مقلوبة ومكتوب عليها:”أوباما راعى الإرهاب.. Obama sponsor of terrorism ” كما حملوا لافتات أخرى مكتوب عليها :”شعب سوريا = شعب .. أمن سوريا = أمن مصر” و”لا لضرب سوريا” و”أكمل: العراق وسوريا و…. نووى وكيماوى و…. “ضد المشروع الصهيوأمريكى على سوريا”.

هنا دمشق2

 

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