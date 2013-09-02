أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعد مشكلة شيكابالا .. الزمالك يؤكد تقديره للمؤسسة العسكرية

Google+ Print
بعد مشكلة شيكابالا .. الزمالك يؤكد تقديره للمؤسسة العسكرية بعد مشكلة شيكابالا .. الزمالك يؤكد تقديره للمؤسسة العسكرية

أصدر الزمالك بيانا رسميا يؤكد فيه احترامه للمؤسسة العسكرية عقب المشادة التي حدثت بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق وأحد ضباط مطار الجونة خلال عودة الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض أمام أورلاندو الجنوب إفريقي إلى القاهرة.

فقد أصدرت النيابة العسكرية بمحافظة البحر الأحمر أمرا بضبط وإحضار شيكابالا للتحقيق معه في واقعة تعديه على ضابط طيار بالسب والقذف.

وأفاد الزمالك في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي "يؤكد نادي الزمالك إحترامه وتقديره الكامل للمؤسسة العسكرية وما تبذله من جهد للدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته".

وأضاف البيان "يشير النادي إلى أن ما حدث اليوم أثناء مغادرة فريق كرة القدم لمطار الغردقة جاء بين طرفيين مدنيين أحدهم نجم الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" والآخر يرتدي زيا مدنيا وقام بإستفزازه ببعض الإشارات وتطور الأمر بينهم ليحدث ما حدث".

وأتم "كما يؤكد نادي الزمالك على تقدير كافة أجهزته الفنية والإدارية ولاعبيه ومن قبلهم مجلس إدارة النادي وأعضائه وجماهيره للمؤسسة العسكرية وكل أفرادها بلا استثناء".

وانتشرت أكثر من رواية حول الواقعة أبرزها أن الضابط الذي كان مرتديا زيه المدني برفقة زوجته أشار لشيكابالا على قميصه الأحمر قبل أن تشتعل المشادة.

وتسببت المشادة في تأخر إقلاع طائرة الفريق الأبيض العائدة إلى القاهرة لأكثر من نصف ساعة.

وانتهى الأمر إلى تحرير محضر من جانب الضابط بحق اللاعب الأسمر، فيما توعد شيكابالا بمحضر مضاد في القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع