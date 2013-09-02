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الجالية المصرية بالعين تشيد بالدور الرائد الإمارات تجاه مصر

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الجالية المصرية بالعين تشيد بالدور الرائد الإمارات تجاه مصر الجالية المصرية بالعين تشيد بالدور الرائد الإمارات تجاه مصر

أشاد أبناء الجالية المصرية بمدينة العين بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات تجاه وشعبها وثمنوا  الزيارة التاريخية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد الرفيع المرافق لسموه لمصر ..مؤكدين أن العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين متجذره ولا تسمح لأحد أن ينال منها.

وقال رئيس الجالية المصرية بالعين في تصريح له إن الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " يشكل بعداً جديداً مع انطلاقة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو حينما خرج بالملايين ليعبر عن ثورته ويعلن عن طموحاته ليجد من يمد له يد العون من أبناء دولة الإمارات" لتكلل كل هذه المبادرات بزيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر والتي أعلن من خلالها أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله " تصب في تسخير كل الإمكانيات من أجل النهوض بمصر واقتصادها والوقوف إلى جانب أبناء الشعب المصري الذي انتفض من أجل حريته وكرامته.

وقدم رئيس الجالية المصرية بالعين باسم أبناء هذه الجالية الشكر والتقدير لدولة الإمارات حكومةً وشعباً على ما قدموه من أجل أشقائهم من أبناء الشعب المصري.

وفي الاطار ذاته قال الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، إن زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر تاريخية وهي تأكيد جديد على وقوف الإمارات شعبا وقيادة إلى جانب القاهرة في هذه الظروف التاريخية التي تمر بها البلاد.

وأضاف في تعليق له اليوم على هذه الزيارة إن الإمارات عاشت قيادة وشعبا مع مصر أزماتها وأيدت ثورتها وقدمت كل أنواع المساعدة لها ولهذا فان كل مصري يرحب من قلبه بالفارس العربي الأصيل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له والذين قدموا إلى مصر ليواصلوا العطاء لبلدهم الثاني.

ومن جانبها أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم في صدر صفحاتها زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر واشارت الى الاستقبال الرسمي والشعبي لسموه.

 

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