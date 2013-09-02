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نيابة السويس تجدد حبس التركي المتهم بالتخابر لصالح الإخوان 15 يوما

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نيابة السويس تجدد حبس التركي المتهم بالتخابر لصالح الإخوان 15 يوما نيابة السويس تجدد حبس التركي المتهم بالتخابر لصالح الإخوان 15 يوما

كتب : أ ش أ الإثنين 02-09-2013 19:17

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس تجديد حبس المواطن التركي المتهم بالتخابر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له النيابة تهم التخابر والتعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين.

كانت تحريات الأمن الوطني بالسويس اتهمت المواطن التركي رشاد أوز 46 عاما بالتخابر ومحاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني، وأنه على اتصال بقيادات محرضة على العنف من تنظيم الإخوان المسلمين سواء في القاهرة أو السويس.

وكشفت تحريات الأمن الوطني، أن المتهم كان ضمن المعتصمين في رابعة العدوية بالقاهرة، وأنه يمد قيادات تنظيم الإخوان المسلمين بالسويس بالمال.

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