موسى يلتقي وزير خارجية قبرص

استقبل عمرو موسى عضو جبهة الإنقاذ ومؤسس حزب المؤتمر المصري في مكتبه مساء اليوم “إيوانيس كاسوليديس” وزير خارجية قبرص الذي يزور القاهرة.

ناقش الطرفان العلاقات المصرية القبرصية في إطار التعاون في المناطق الاقتصادية المشتركة والمتداخلة وكذلك مواقف قبرص من دعم مصر في داخل الاتحاد الأوروپي.

وأكد كاسوليديس رؤية بلاده أن ثورة 30 يونيو قامت تعبيراً عن الإرادة الشعبية واستكمالاً لثورة يناير، كما أكد أيضاً على موقف بلاده الرافض لاستخدام القواعد العسكرية الموجودة بها للقيام بضربات عسكرية على سوريا أو أي دولة من دول الجوار.

وأثنى موسى على الموقف القبرصي تجاه مصر وأيضاً على الموقف من الأزمة السورية ، مؤكداً على تقدير الرأي العام المصري للتوجهات القبرصية وتثمينه للمواقف الداعمة لثورته ومسيرته نحو الديمقراطية.