رئيس هيئة السكك الحديدية ينفي استئناف حركة القطارات غدا أو بعد غد

نفى المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة السكك الحديدية، ما نشرته بعض المواقع الالكترونية عن استئناف حركة القطارات اعتبارا من الغد الثلاثاء.

وقال زكريا لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين إن “هذا الخبر عار من الصحة وموعد تشغيل القطارات لم يتحدد بعد”.

وأضاف زكريا “حتى هذه اللحظة لم تأت إلينا موافقة الجهات الأمنية على تشغيل الحركة أو تحديد ميعاد لاستئنافها”.

وكانت بعض المواقع قد نشرت أخبارا عن عودة 13 قطارا للعمل يومي غد وبعد غد، على بعض الخطوط تمهيدا لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها تدريجيا.

وأهاب زكريا بوسائل الإعلام والمواقع الالكترونية تحري الدقة عند نشر الأخبار التي تسبب بلبلة لدى الجمهور والمسافرين في مرفق حيوي مثل السكك الحديدية.

وتوقفت حركة القطارات يوم 14 أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية ونهضة مصر، بناء على تعليمات أمنية.

أ ش أ