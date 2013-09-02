بالفيديو طرح دعاية فيلم GRAVITY بعد ترشيحه للاوسكار

اشاد نقاد السينما العالميه بالعرض الاول لفيلم الخيال العلمى الثلاثلا الابعاد GRAVITYوالذى قدم بافتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى.واكدوا ان العمل ضمن ترشيحه فى قائمة الافلام المنافسه على جوائز الاوسكار

> الفيلم من انتاج وارنر بروس و يقوم ببطولته كل من جورج كلوني، ساندرا بولوك.ومن إخراج ألفونسو كوارون، ومن المقرر عرضه في الرابع من أكتوبر المقبل في دور العرض الأمريكية.

> وتدور احداث الفيلم حول ريان ستون، التي تلعب دورها ساندرا بولوك، مهندسة طبية ماهرة تخرج في أول مهمة لها إلى الفضاء، مع رائد الفضاء المخضرم مات كوالسكي، الذي يؤدي دوره جورج كلوني، كقائد للمكوك في آخر رحلة له قبل تقاعده، ولكن رحلة الفضاء الروتينية تتعرض لكوارث ويتم تدمير المكوك، ليصبح كوالسكي وستون وحدهما، حيث لا يمكنهما التواصل إلا مع بعضهما فقط وهما في هذا الظلام الدامس.

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