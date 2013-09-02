دهان اليدين والأرجل والبشرة بالجلسرين له مفعول السحر عليها

أكدت الدكتورة ابتسام محمد استشاري أمراض الجلدية أن اغلب الذين يعانون من تشققات في اليدين والأرجل والكوعين وغيرها من مناطق كثيره في الجسم التي تتعرض الي الخشونة حلها يكمن في دهنها ببعض من الجلسرين .

فالجلسرين ماده سحريه تتفاعل جيدا مع أي بشره وتعمل علي إصلاح عيوبها والتخلص من الآثار السيئة للجو والأتربة علي الجلد وإفساده له والإضرار به ،ويعاني الكثير منا في الأغلب من مشكلات التشقق في الكعبين والكوعين ،وخشونة اليدين كذلك من كثره استعمالها في الإعمال المختلفة خاصه ربة المنزل التي تتعرض لكثير من المياه في تنظيفها للبيت سواء في غسل الصحون او في غسل الملابس وغيرها .

وهذه المشكلات الجلدية الشائعه والتي بالتدريج تؤثر بالسلب علي البشرة وعلي حاله اليدين والكوعين والأرجل ، يقوم الجلسرين بمحاوله إعادتها إلي حالتها الطبيعية والأصلية من النعومة والملمس الرقيق ،ومحاولة التخلص من الخلايا الميتة وله فاعليه قويه أيضا في تبييض البشرة وإعادتها الي لونها الفاتح الطبيعي .

فالجلسرين قادر علي ازاله آثار أشعه الشمس المترسبة علي البشرة وإعادتها الي لونها الفاتح النقي وأزاله التشققات والرواسب سيئة المظهر علي البشرة .

ويفضل وضع الجلسرين بكميات مناسبة علي مكان التشقق أو المكان الخشن ،والقيام بدهنها بحركات منتظمة ثم تترك لفترة مناسبة وبعدها يتم غسل اليد بالمياه، ولكن يجب علي البعض استشاره مختص لمكانيه وضع الجلسرين علي بعض مناطق الجسم المتضررة ،وفي الأغلب من يعاني من حساسية او التهابات.

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