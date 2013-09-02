الاتحاد الأوروبي يطالب مصر بالإفراج عن السجناء السياسيين

كتب : وكالات منذ 17 دقيقة

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم، السلطات المصرية بإطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر، مشددًا على ضرورة استقلالية الجهاز القضائي في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مايكل مان، المتحدث باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، قال في مؤتمر صحفي، إنه "يتعين الإفراج عن السجناء السياسيين، وفي حال إدانتهم بجرائم يتعين إثباتها بدليل بأسرع وقت وبشفافية ووضوح".

وحول أنباء عن وقوف الرئيس المعزول محمد مرسي أمام المحكمة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، شدد المسؤول الأوروبي على ضرورة أن "يأخذ القضاء مجراه باستقلالية ودون محسوبيات سياسية"، معتبرًا أن ذلك "أحد العناصر الأساسية في مجتمع ديمقراطي".