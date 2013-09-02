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حماس: أمن السلطة اعتقل 57 من أنصار الحركة بمختلف مدن الضفة فى أغسطس

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حماس: أمن السلطة اعتقل 57 من أنصار الحركة بمختلف مدن الضفة فى أغسطس حماس: أمن السلطة اعتقل 57 من أنصار الحركة بمختلف مدن الضفة فى أغسطس

أفاد تقرير صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية فى رام الله واصلت حملات الملاحقة والاعتقال والاستدعاء بحق أنصار وقيادات وأبناء الحركة خلال شهر أغسطس الماضى، واعتقلت واستدعت أكثر من 100 ناشط.
> وأظهر التقرير الصادر عن المكتب الإعلامى لحركة "حماس" اليوم الاثنين أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت 57 من أنصار وأفراد وقيادات الحركة بمختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن من بين الاعتقالات 20 حالة بحق أسرى محررين من معتقلات الاحتلال و15 طالبا جامعيا وصحفيين اثنين، وثلاثة أئمة مساجد، وأربعة مدرسين، إلى جانب استدعاء 57 آخرين وتمديد اعتقال أربعة بالرغم من صدور قرارات بالإفراج عنهم.

وأشارت الحركة إلى أن الاعتقالات شملت مختلف مدن الضفة وتوزعت كالتالى: 17 حالة اعتقال فى مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، و17 فى الخليل جنوب الضفة، وسبع حالات فى نابلس، وست فى طولكرم، وست فى سلفيت شمال الضفة، وحالتان فى كل من جنين وبيت لحم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة من قيادات وأنصار الحركة فى الضفة ممن أفرجت عنهم أجهزة أمن السلطة ضمن "التنسيق الأمنى" بين المؤسسة الأمنية الفلسطينية ومثيلتها الإسرائيلية.

يشار إلى أن حركتى حماس وفتح تتبادلان الاتهامات حول قيام الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة باعتقال أنصار الطرف الآخر.
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