الخطوط الجوية الأردنية تنفى اختطاف إحدى طائراتها فى ليبيا

نفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن تكون إحدى طائراتها قد تم احتجازها فى مطار طرابلس الدولى فى ليبيا فجر اليوم "الاثنين".

وأوضحت الشركة فى بيان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن طائرتها التى كانت على أرض المطار لم تتمكن من مغادرته بعد أن تم إغلاق مدرج المطار بشكل مفاجئ لأسباب لم يتم الإعلان رسميا عن مبرراتها من قبل السلطات المختصة.

وأكد البيان أن الطائرة ستعود إلى مطار الملكة علياء الدولى بعمان فى وقت لاحق الليلة وعلى متنها جميع ركابها وعددهم 120 مسافراً، بالإضافة إلى أفراد الطاقم بعد أن تم إعادة فتح المطار قبل ظهر اليوم.

كانت وكالة الأناضول للأنباء التركية قد ذكرت اليوم "الاثنين" أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية قد اختطفت فى مطار طرابلس الدولى من قبل مجموعة مسلحين مجهولين.

وقد أفادت "الأناضول" أن مجموعة المسلحين حاصرت مطار طرابلس ليلة أمس وتم توجيه جميع الرحلات الجوية إلى مطار "معيتقية".