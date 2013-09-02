«الداخلية» تتسلم أسماء الفائزين في قرعة الحج نهاية الأسبوع تمهيدًا لفحصها

أكد باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة إرسال وزارة السياحة أسماء ضيوف الرحمن الفائزين في قرعة الحج السياحي لهذا العام إلى وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ «الداخلية» فحصها الأسبوع المقبل. وقال السيسي لـ«المصري اليوم»، إن ذلك الإجراء يهدف إلى استبعاد الأسماء التي أدت فريضة الحج خلال الخمسة أعوام الماضية مع أي جهة من الجهات الثلاث التي تنظم الحج (الداخلية - التضامن - السياحة)، بهدف تحقيق العدالة بين الجميع، إلى جانب الاستطلاع الأمني بالنسبة لمن هم ممنوعون من السفر. وأضاف «السيسي» أنه لا توجد أي زيادة في أسعار برامج «السياحي» وأن الأسعار محددة سلفًا من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات، خاصة أن سعر تذاكر الطيران وأسعار الريال السعودي كانت السبب في تلك الزيادة، وأن سوق العملة تشهد استقرارًا حاليًا، موضحًا أنه لن تحدث مشاكل بالنسبة لأسعار البرامج، نظرًا لتفادي العاملين السابقين، كما أكد أن نسبة الاستبدالات انتهت، الإثنين، والتي تقدر بـ10%، ولا يسمح بها إلا في الحالات القهرية والوفاة، وتقدرها لجنة مشكلة من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات، على أن تذهب فرص الاستبدال إلى من هم في الاحتياطي، بحسب ما نتج عن القرعة التي أجراها الحاسب الآلي الأسبوع الماضي. وتابع «السيسي» أن هناك لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة توجهت للمملكة العربية السعودية لتوثيق عقود السكن والاطلاع على مستوى الفنادق، وفقًا للتصنيف السعودي، مشيرًا إلى أن أكبر مسافة مسموح بها للبعد عن الحرم هذا العام هي 1250 مترًا، ولا يسمح بزيادة عدد المقيمين بالغرفة على 4 حجاج. وناشد «السيسي» سفارة المملكة العربية السعودية عند منحها تأشيرات حج المجاملة أن يتم تنفيذها عبر شركات السياحة، حتى يتم توفير خدمات الطوافة والسكن للحجاج، وتجنب حدوث أي ظواهر سلبية تؤثر على ضيوف الرحمن. وأضاف أن موعد بدء إجراءات فحص أتوبيسات النقل السياحي لضيوف الرحمن هو يوم 5 سبتمبر الجاري بمركز الفحص التابع للشرطة بمدينة نصر، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.إعلان - Ads إعلان - Ads
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