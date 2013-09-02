أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الداخلية» تتسلم أسماء الفائزين في قرعة الحج نهاية الأسبوع تمهيدًا لفحصها

  • مصر
  • 12
Google+ Print
«الداخلية» تتسلم أسماء الفائزين في قرعة الحج نهاية الأسبوع تمهيدًا لفحصها «الداخلية» تتسلم أسماء الفائزين في قرعة الحج نهاية الأسبوع تمهيدًا لفحصها
أكد باسل ، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة إرسال وزارة السياحة أسماء ضيوف الرحمن الفائزين في قرعة الحج السياحي لهذا العام إلى وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ «الداخلية» فحصها الأسبوع المقبل. وقال السيسي لـ«المصري اليوم»، إن ذلك الإجراء يهدف إلى استبعاد الأسماء التي أدت فريضة الحج خلال الخمسة أعوام الماضية مع أي جهة من الجهات الثلاث التي تنظم الحج (الداخلية - التضامن - السياحة)، بهدف تحقيق العدالة بين الجميع، إلى جانب الاستطلاع الأمني بالنسبة لمن هم ممنوعون من السفر. وأضاف «السيسي» أنه لا توجد أي زيادة في برامج «السياحي» وأن الأسعار محددة سلفًا من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات، خاصة أن سعر تذاكر الطيران وأسعار الريال السعودي كانت السبب في تلك الزيادة، وأن سوق العملة تشهد استقرارًا حاليًا، موضحًا أنه لن تحدث مشاكل بالنسبة لأسعار البرامج، نظرًا لتفادي العاملين السابقين، كما أكد أن نسبة الاستبدالات انتهت، الإثنين، والتي تقدر بـ10%، ولا يسمح بها إلا في الحالات القهرية والوفاة، وتقدرها لجنة مشكلة من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات، على أن تذهب فرص الاستبدال إلى من هم في الاحتياطي، بحسب ما نتج عن القرعة التي أجراها الحاسب الآلي الأسبوع الماضي. وتابع «السيسي» أن هناك لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة توجهت للمملكة العربية لتوثيق عقود السكن والاطلاع على مستوى الفنادق، وفقًا للتصنيف السعودي، مشيرًا إلى أن أكبر مسافة مسموح بها للبعد عن الحرم هذا العام هي 1250 مترًا، ولا يسمح بزيادة عدد المقيمين بالغرفة على 4 حجاج. وناشد «السيسي» سفارة المملكة العربية السعودية عند منحها تأشيرات حج المجاملة أن يتم تنفيذها عبر شركات السياحة، حتى يتم توفير خدمات الطوافة والسكن للحجاج، وتجنب حدوث أي ظواهر سلبية تؤثر على ضيوف الرحمن. وأضاف أن موعد بدء إجراءات فحص أتوبيسات النقل السياحي لضيوف الرحمن هو يوم 5 سبتمبر الجاري بمركز الفحص التابع للشرطة بمدينة نصر، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش