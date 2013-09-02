«شباب ضد الانقلاب» تدشن حملة «مش دافع» لعدم سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه

دشنت مجموعة «شباب ضد الانقلاب»، الإثنين، حملة بعنوان «مش دافع»، لدعوة المواطنين إلى عدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه عن شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت المجموعة في نص دعوتها التي نشرتها صفحة حزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، أنه لا يجب دفع قيمة الفواتير، لما اعتبرته «نظام قتل إخواتك بالسلاح والطائرات وبعد ما موتهم حرق جثثهم.. متدفعش فلوس لنظام اعتقل الناس ولفق لهم التهم.. متدفعش فلوس لنظام حبس بنات مصر الحرائر.. متدفعش فلوس لنظام اغتصب السلطة وداس الديمقراطية».

وأضافت: «متدفعش فلوس لنظام عمال يستلف من فلوس المصريين اللي في البنوك ويا ترى هيرجعها ولا لأ.. لا تدفع كهربا ولا غاز ولا مية.. قول لهم بعلو الصوت.. مش دااااافع».