أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«شباب ضد الانقلاب» تدشن حملة «مش دافع» لعدم سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه

  • مصر
  • 16
Google+ Print
«شباب ضد الانقلاب» تدشن حملة «مش دافع» لعدم سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه «شباب ضد الانقلاب» تدشن حملة «مش دافع» لعدم سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه

دشنت مجموعة «شباب ضد الانقلاب»، الإثنين، حملة بعنوان «مش دافع»، لدعوة المواطنين إلى عدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه عن شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت المجموعة في نص دعوتها التي نشرتها صفحة حزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، أنه لا يجب دفع قيمة الفواتير، لما اعتبرته «نظام قتل إخواتك بالسلاح والطائرات وبعد ما موتهم حرق جثثهم.. متدفعش فلوس لنظام اعتقل الناس ولفق لهم التهم.. متدفعش فلوس لنظام حبس بنات الحرائر.. متدفعش فلوس لنظام اغتصب السلطة وداس الديمقراطية».

وأضافت: «متدفعش فلوس لنظام عمال يستلف من فلوس المصريين اللي في البنوك ويا ترى هيرجعها ولا لأ.. لا تدفع كهربا ولا غاز ولا مية.. قول لهم بعلو الصوت.. مش دااااافع».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»