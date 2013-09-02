حورية فرغلي تسافر "قشاش" بين الأقصر والإسكندرية

كتب : هند سعدالدين الإثنين 02-09-2013 16:16

انتهت الفنانة حورية فرغلي، من تصوير بعض مشاهدها في فيلمها الجديد "القشاش"، في الحي الشعبى بمدينة الإنتاج الإعلامي. وتستعد "فرغلي" للسفر مع فريق العمل إلى مدينة الأقصر ثم الإسكندرية لتصوير بعض مشاهد الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول شاب من منطقة شعبية متهم في قضية قتل وهارب من العدالة، ثم يلتقي بحورية فرغلي التي تجسد دور راقصة شعبية تساعده في الهروب، والفيلم من بطولة محمد فراج، ومجدي بدر، ومروة عبدالمنعم، ودلال عبدالعزيز، وإخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمد سمير مبروك.