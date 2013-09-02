بالفيديو| سما المصري تحتفل برحيل "باترسون" من مصر بـ"الزير والخروف"

كتب : الوطن الإثنين 02-09-2013 18:19

على طريقتها الخاصة، احتفلت الراقصة الاستعراضية سما المصري، أمام السفارة الأمريكية اليوم، برحيل "آن باترسون" سفيرة أمريكا لدى مصر، بمناسبة انتهاء فترة عملها، معربة عن سعادتها برحيل "بارتسون"، والتي يتهمها البعض بانحيازها إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ورددت "المصري"، باستخدام مكبرات الصوت وبصحبة فرقة موسيقية تشبه فرقة "حسب الله"، عددًا من أغنياتها التي تهاجم فيها قناة الجزيرة القطرية والرئيس الأمريكي باراك أوباما، كما اصطحبت معاها "خروفا" وضعت عليه العلم الأمريكي وسط تجمع من المارة حولها والتفاعل معها.

وفي إشارة لرفضها عودة السفيرة الأمريكية "آن باترسون" إلى القاهرة مرة أخرى، اصطحبت سما "زيرا" أنهت به فعاليات وقفتها أمام السفارة، من خلال رفعه وإلقائه على الأرض، مؤكدة دعمها للقوات المسلحة المصرية، ورفضها التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي المصري.