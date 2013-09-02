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عمرو موسى يلتقي وفد حكماء إفريقيا لمناقشة الأوضاع المصرية

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عمرو موسى يلتقي وفد حكماء إفريقيا لمناقشة الأوضاع المصرية عمرو موسى يلتقي وفد حكماء إفريقيا لمناقشة الأوضاع المصرية

كتب : الوطن منذ 8 دقائق

استقبل عمرو موسى، اليوم، وفد الاتحاد الإفريقي برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس جمهورية مالي السابق؛ حيث استؤنفت مناقشة مهمة الوفد الإفريقي والوضع في ، وأبدى الوفد اهتمامه بتنفيذ خارطة الطريق والتي ركز موسى على استمرارية تنفيذها، مشيرا إلى لجنة الدستور التي سوف تجتمع الأسبوع المقبل، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالانتخابات المقبلة.

وتحدث كوناري عن لقاءاته في مصر، وعن مستقبل الإسلام السياسي، ورد الفعل الشعبي إزاء أحداث مصر، وعن مستقبل العمل الديموقراطي فيها، واهتمام إفريقيا بمصر وتطوراتها واستقرارها باعتبارها إحدى الدول الكبرى المؤثرة في القارة.

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