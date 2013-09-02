لجنة الحريات بـ"المحامين" تزور مصابي الشرطة وتطالب بزيارة سجن طرة

كتب : محمد بركات الإثنين 02-09-2013 17:18

أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين أنها أجرت، اليوم، زيارة لأعضاء اللجنة إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة للاطمئنان على صحة وسلامة الضباط والأفراد المصابين من قوات الشرطة خلال الأحدث الأخيرة.

وطالبت اللجنة المستشار هشام بركات النائب العام بالسماح لها بزيارة سجن طرة ولقاء المسجونين من رموز النظامين السابقين لتفقد مدى تطبيق القرارات واللوائح التنظيمية على المسجونين عامة دون تفرقة بين مسجون وآخر، ومدى اتساق ذلك مع المعايير والمبادئ الحقوقية.

ونوهت اللجنة عن عزمها عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا بنقابة المحامين لطرح رؤيتها وموقفها من التحقيقات والمحاكمات التي تجرى حاليا للنظام السابق.