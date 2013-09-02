"كفاية" تتظاهر أمام القنصلية الأمريكية بالإسكندرية لرفض تدخل واشنطن في شؤون مصر والعالم العربي

كتب : الوطن منذ 4 دقائق

نظم أعضاء حركة "كفاية" وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية بالإسكندرية، اليوم، للتنديد بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، مطالبين بمنع المعونة الأمريكية.

ورفع المنظمون اللافتات الاحتجاجية التي تطالب الحكومة المصرية بمنع المعونة الأمريكية، ووقف تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورفض تصريحاته، ومنها "لا للمعونة الأمريكية مصر قادرة على الاستغناء عنها"، و"إلى الجحيم يا أوباما"، و"لن يكون مصير سوريا العراق".

وقال مصطفى الشيخ، عضو المكتب التنفيذي لحركة كفاية بالإسكندرية، إن هذه الوقفة لرفض محاولات الحكومة الأمريكية للتدخل العسكري في دولة سوريا، مشيرًا إلى أن أمريكا مازالت تتبع نهج الاستعمار.

وأضاف الشيخ، "التدخل العسكري ليس في صالح الشعب السوري"، مؤكدًا على رفض الحركة لأي تدخل أجنبي في الدولة السورية، داعيًا الدول العربية للتدخل السريع والعاجل لحل الأزمة السورية.

وتابع الشيخ، أن أمريكا تسعى لجعل سوريا نموذجًا آخرًا للعراق، مضيفًا أنه على الشعب السوري أن يقرر مصيره وحده دون تدخل دول أجنبية، وأن ما يحدث شأن داخلي لا يخص إلا السوريون.

وشدد عضو المكتب التنفيذي لحركة كفاية بالإسكندرية، على أن مصر قادرة على الاستغناء عن المعونة الأمريكية، قائلًا "بعد ثورة 30 يونيو مصر تتجه إلى البناء والاعتماد على شعبها بمساعدة الدول العربية"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ المعونة ذريعة للتدخل في شؤون مصر الداخلية.