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دعوى قضائية للمطالبة بحل حزب النور وتجميد نشاطه

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دعوى قضائية للمطالبة بحل حزب النور وتجميد نشاطه دعوى قضائية للمطالبة بحل حزب النور وتجميد نشاطه

أقام المحاميان رزق الملا وأحمد إمام دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة للمطالبة بتجميد نشاط حزب النور واستصدار حكمًا قضائيًا بحله، إستنادًا إلى ما ذكرته صحيفة الدعوى من ثبـوت مشاركة حزب النور في إفساد الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، إبان تولي جماعة الإخوان مقاليد الحكم في البلاد وحملت صحيفة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية.

وذكر المحاميان أنه من أمور التي كانت مشاهدة بكل دقة ووضوح تلك الحملة الشرسة التي ساقتها قيادات حزب النور ضد الطائفة الشيعية في مطلع عام 2013 ، وهو ما أسفر عنه إرتكاب مجازر غير مبررة ضد بعض عناصر الشيعة في مصر من بينهم القيادي الشيعي حسن شحاته وما تعرض له من قتل وسحل وتمثيل بجثته فيما يُعرف بأحداث زاوية مسلّم يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2013 .

وصرح المحامي أحمد إمام ، أنه مع استمرار قيادات حزب النور في تلك التصرفات الغير مسؤولة بما ينطوي على تعمدها توظيف الدين لخدمة أغرضها المشبوهة، والرغبة في إخضاع الشعب المصري الأصيل لإرادتهم المعيبة، ومحاولاتهم المستميتة في تغييب العقل المصري ومحاولة قمعه بشدة.

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