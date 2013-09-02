ماذا يمكنك أن تفعل بـ100 مليون يورو بدلا من ضم بيل؟

أثارت قيمة صفقة انتقال جاريث بيل من توتنام إلى ريال مدريد جدلا كبيرا حول العالم بعدما تكلفت ما يقرب من 100 مليون يورو.

وقدم ريال مدريد الجناح الويلزي للجماهير صباح الأثنين بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

وتعد صفقة انتقال بيل هي الأغلى في موسم الانتقالات الصيفية الجارية والأغلى في تاريخ كرة القدم في العالم.

ونشرت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزي تقريرا ساخرا قام FilGoal.com (بتمصيره) حول ما يمكن للمواطن العادي أن يفعل بقيمة انتقال بيل إلى ريال مدريد.

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