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ماذا يمكنك أن تفعل بـ100 مليون يورو بدلا من ضم بيل؟

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ماذا يمكنك أن تفعل بـ100 مليون يورو بدلا من ضم بيل؟ ماذا يمكنك أن تفعل بـ100 مليون يورو بدلا من ضم بيل؟

أثارت قيمة صفقة انتقال جاريث بيل من توتنام إلى ريال مدريد جدلا كبيرا حول العالم بعدما تكلفت ما يقرب من 100 مليون يورو.

وقدم ريال مدريد الجناح الويلزي للجماهير صباح الأثنين بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

وتعد صفقة انتقال بيل هي الأغلى في موسم الانتقالات الصيفية الجارية والأغلى في تاريخ كرة القدم في العالم.

ونشرت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزي تقريرا ساخرا قام FilGoal.com (بتمصيره) حول ما يمكن للمواطن العادي أن يفعل بقيمة انتقال بيل إلى ريال مدريد.

• يمكنك شراء 1450 سيارة مرسيدس CL موديل 2013

• يمكنك شراء 250 ألف تليفزيون سوني LCD مجهز بسماعات Home Theatre

• يمكنك شراء 400 ألف جهاز (أي فون 5)

• يمكنك الحجز لمدة 450 سنة في فندق (قصر الإمارات) أرقى فندق بالعالم

• يمكنك الاشتراك لسكان قطر بالكامل في الجزيرة الرياضية لمدة سنة (2 مليون اشتراك)

• تناول 22 مليون وجبة (دينر بوكس) من كنتاكي

• يمكنك شراء 350 ألف جهاز (بلاي ستيشن 4) عندما يعرض بالأسواق

• يمكنك حضور حفلات لمدة 1000 سنة

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فيديو اليوم السابع

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