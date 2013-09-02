تقرير - بيل .. أخر عنقود الصفقات الجنونية

(إفي): بات الويلزي جاريث بيل يشكل جزءا من تاريخ كرة القدم بانتقاله من توتنام الإنجليزي الى ريال مدريد الإسباني في صفقة قد تكون الأغلى على مر العصور، حيث لم يرد تأكيد رسمي بعد بأنه تخطى قيمة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد لنفس النادي الملكي في 2009 نظير 94 مليون يورو.

وأشارت تقارير الصحافة البريطانية الى أن الصفقة تمت مقابل 100 مليون يورو، في الوقت الذي التزم فيه الميرينجي والسبيرز الصمت حول القيمة الحقيقية، فيما تؤكد مصادر بالنادي المدريدي أنها لم تتجاوز حاجز الـ91 مليون يورو.

على كل الاحوال أصبح بيل الحبة الاخيرة في عقد صفقات الـ"جالاكتيكوس" التاريخية التي أبرمها الرئيس فلورنتينو بيريز خلال حقبتيه الأولى والثانية، والذي ضم خلالهما البرتغالي لويس فيجو والفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو والإنجليزيين ديفيد بيكام ومايكل أوين والبرازيلي ريكاردو كاكا والبرتغالي كريستيانو.

وتفوق بيل بذلك على صفقات ضخمة شغلت انتباه العالم في العقد الاخير مثل انتقال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من إنتر ميلانو الإيطالي الى برشلونة بـ69.5 مليون يورو، وانتقال البرازيلي كاكا من ميلان الى الريال مقابل 65 مليون يورو.

وبدأ جنون الاسعار يقتحم عالم كرة القدم منذ قديم الأزل حين انتقل ألف كومون الإنجليزي من سندرلاند الى ميدلسبروه عام 1905 مقابل الف جنيه استرليني.

وتوالت بعد ذلك الصفقات الجنونية، ويبرز منها انضمام لويس سواريز، الإسباني الوحيد المتوج بكرة ذهبية، من برشلونة الى الإنتر مقابل ما يعادل 178 الف يورو عام 1963 ، كما كلف انتقال الأسطورة الهولندي يوهان كرويف من أياكس الى برشلونة خزانة النادي الكتالوني مليون يورو عام 1973.

برشلونة له باع طويل مع الصفقات القياسية، فقد اشترى الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا من بوكا جونيورز مقابل ما يعادل 3.5 مليون يورو عام 1982 ، لكنه استفاد أكثر من بيعه الى نابولي الإيطالي بعدها بعامين نظير 5.8 مليون يورو.

حقبة التسعينيات كانت شاهدة على الكثير من الصفقات القياسية تضمنت اسماء الهولندي رود خوليت والإيطاليين روبرتو باجيو وجيانلوكا فيالي والفرنسي جيان بيير بابين والإنجليزي آلان شيرر، لكن فلورنتينو بيريز بلغ قمة الجنون بصفقات "الجالاكتيكوس" في الألفية الجديدة.

فمنذ انتزع لويس فيجو من برشلونة مقابل 61 مليون يورو، لم يتوقف عن إمداد الفريق الأبيض بأهم نجوم العالم مهما كان الثمن، ورغم أنه لم يحقق مراده بالتتويج باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا، الا أن خزانته ظلت منتعشة بعائدات بيع القمصان الرياضية بخلاف حقوق استغلال صور نجومه.

بعد فيجو انضم زيدان، ومن بعده رونالدو ثم بيكام ثم كريستيانو وبنزيمة وكاكا، وها هو جاريث بيل يضيف اسمه بين "المجرات".

وبالنظر الى سوق الانتقالات هذا الصيف، فإن صفقة جاريث بيل باتت الأعلى سعرا، متفوقا على صفقة انضمام الهداف الأوروجوائي إدينسون كافاني من نابولي الى باريس سان جيرمان الفرنسي نظير 64 مليون يورو، وعلى الهداف الكولومبي راداميل فالكاو المنتقل من أتلتيكو مدريد الإسباني الى موناكو مقابل 60 مليون يورو.

وبخلاف بيل، فإن الريال قام بصفقات هامة أخرى ذات قيمة مادية عالية مثل انضمام إيسكو من مالاجا بـ30 مليون يورو، وأسيير إياراميندي من ريال سوسييداد مقابل 40 مليون، لكن يظل الويلزي هو "سارق الأضواء".