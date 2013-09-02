مجلس أمناء الإسماعيلية يؤيد إجراءات سحب الثقة من نقابة المعلمين الإخوانية

كتب : إنجي هيبة الإثنين 02-09-2013 16:54

أيد مجلس أمناء محافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس محمد اليماني قرار معلمي الإسماعيلية بسحب الثقة من أعضاء نقابة المعلمين الفرعية بالإسماعيلية وذلك بعد سيطرة الإخوان على النقابة.

وقال محمود الكيلاني المستشار الإعلامي لتعليم الإسماعيلية، إن مجلس الأمناء عقد لقاء بقاعة الاجتماعات بمديرية التربية والتعليم في حضور عادل عبد العظيم الشناوي وكيل وزارة التربية والتعليم لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ومعسكرات الصيانة والتجميل بمدارس المحافظة وبجميع إدارتها؛ حيث أيد المجلس بالإجماع موقف المعلمين اليوم الذين اجتمعوا بمقر النقابة وأعلنوا عن دعمهم لتشكيل لجنة برئاسة عمارة الشريف أحد أبرز أعضاء النقابة وغير المنتمي لتيار الإخوان.

ومن المقرر أن يتم رفع مذكرتين إحداهما إلى وزير التربية والتعليم وأخرى لمحافظ الإسماعيلية للمطالبة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة لحين الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.