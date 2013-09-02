انطلاق حملة لتجميل الكورنيش وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ببنها

كتب : حسن صالح الإثنين 02-09-2013 17:26

أطلق مجلس مدينة بنها، برئاسة المهندس مصطفى عباس، حملة لتطوير كورنيش بنها وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمدينة، تحت إشراف المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية.

وبدأت الحملة بتطوير كورنيش النيل من نظافة ودهانات وإنارة حتى تتألق مدينة بنها بالمظهر الحضاري اللائق بعاصمة المحافظة، كما قامت الحملة بإزالة التعديات الموجودة في حديقة صقلية بآخر كورنيش النيل.

وفي سياق متصل، شن مجلس المدينة حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة لعزبة الرمالي بجوار كوبري الزقازيق.