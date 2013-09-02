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رئيس جمعية المستثمرين المصريين بفرنسا يزور الوادي الجديد لبحث إقامة عدة مشروعات بالمحافظة

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رئيس جمعية المستثمرين المصريين بفرنسا يزور الوادي الجديد لبحث إقامة عدة مشروعات بالمحافظة رئيس جمعية المستثمرين المصريين بفرنسا يزور الوادي الجديد لبحث إقامة عدة مشروعات بالمحافظة

كتب : شرف غريب الإثنين 02-09-2013 17:32

يزور وفد من المستثمرين المصريين بفرنسا، محافظة الوادي الجديد يوم الخميس المقبل، في زيارة لمدة يوم واحد، برئاسة الدكتور أحمد محمد عنتر رئيس جمعية المستثمرين لرجال الأعمال بدولة فرنسا.

وأكد اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد، أنه التقى الدكتور أحمد محمد عنتر، رئيس جمعية المستثمرين بفرنسا، على مدار ساعتين بمقر مكتب المحافظة بالقاهرة، وتناول اللقاء سبل دعم الاستثمار وإقامة مشروعات جديدة على أرض الوادي الجديد.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه تم عرض توقيع عقود إقامة مصنعين لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بجوار مشورع فوسفات أبو طرطور، بالإضافة إلى إقامة مصنع للتمور لإنتاج منتجات من البلح يتم تصديرها للخارج، كما تم مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من مصنع المخلفات، التابع لمركز الخارجة في إنتاج الغاز الحيوي أو "البيوجاز".

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أنه سيتم عقد مؤتمر موسع يوم الخميس بمكتبة العامة بمدينة الخارجة، بحضور بعض رجال الأعمال والمستثمرين، والدكتور جورج إسحاق الناشط السياسي، والدكتورة زينب الديب إحدى سيدات الأعمال بالقاهرة، لمناقشة سبل إقامة مشروعات استثمارية جديدة في المجال الزراعي والصناعي بالوادي الجديد.

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