مباشر – أخر أخبار الانتقالات.. فيلاني يصل مانشستر .. وأوزيل لأرسنال

مانشستر يونايتد يبحث عن منقذ، أرسنال يهرع لحسم صفقة ميسوت أوزيل، ويدرس 3 صفقات أخرى، وميلان لم يكتف بجلب كاكا، لا هو ولا برشلونة الذي يرسل خطابات لعدد من الأندية على أمل دعم الدكة.

الساعات الأخيرة من الانتقالات، في سوق كان الأكثر سخونة منذ عشر سنوات، بدليل أن هناك 3 صفقات أبرمت هذا الصيف من أضخم 10 في التاريخ، وهم لإديسون كافاني وراداميل فالكاو، وطبعا جاريث بيل.

ويقدم FilGoal.com خبرا محدثا باستمرار عن أخر تطوارت سوق الانتقالات:

يونايتد

لم يضم مانشستر يونايتد أي لاعب هذا الصيف باستثناء ويلفريد زاها الذي جاء للنادي منذ يناير الماضي.

لهذا يتحرك يونايتد بشيك يبلغ 50 مليون يورو على أمل اقتناص أي هدف جيد في سوق الانتقالات، يدعم خط وسط الفريق.

اقترب يونايتد من التوصل لاتفاق مع إيفرتون بشأن لاعب الأخير مروان فيلاني في صفقة تقدر بـ24 مليون استرليني.

لكن إيفرتون يسعى أولا لضم خليفة لفيلاني، ومع ضيق الوقت قد تفسد كل الاتفاقات.

لهذا لم يسكن يونايتد، بل اتجه كذلك لأندر هيريرا النجم المتميز في أتلتك بلباو.

النادي الباسكي متمسك بألا يبيع لاعبه، لذلك يعرض يونايتد دفع الشرط الجزائي للاعب والمقدر بـ36 مليون يورو.

ويبحث يونايتد عن اتفاق شخصي مع اللاعب، إن تم سيوقع هيريرا للشياطين الحمر، لكن لم يتضح بعد هل يسعى النادي لجلبه مع فيلاني أم بديلا له.

أرسنال

ميسوت أوزيل صانع ألعاب ريال مدريد يجري الكشف الطبي الخاص بالنادي الإنجليزي أرسنال حاليا في ألمانيا.

42 مليون استرليني حصل بهم أرسنال على موافقة ريال مدريد لبيع أوزيل، الذي يرحل بعد ساعات من فوز الميرنجي بخدمات جاريث بيل.

وذكرت صحف إسبانية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد فضل بيع أوزيل عن أنخل دي ماريا، بعد غضب اللاعب الألماني من الجلوس بديلا للمتألق إسكو.

أرسنال لا يبحث عن أوزيل فقط، بل يسعى لإنهاء إجراءات ضم الحارس الإيطالي إيميليانو فيفيانو من باليرمو.

وتقدم أرسنال باستطلاع رأي لتشيلسي حول إمكانية ضم ديمبا با لاعب البلوز غير المرغوب فيه داخل قلعة جوزيه مورينيو.

ويطلب تشيلسي 3 مليون يورو لترك لاعبه يرحل لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وينتظر الجميع أن يقلص البلوز المبلغ، وأهمهم نابولي وفالنسيا مع أرسنال.

ميلان

لم يتوقف ميلان عند ضم كاكا، بل يبحث كذلك عن مدافع سعره في متناول النادي غير الثري.

ويتفاوض ميلان مع نابولي لضم لاعب الأخير باولو كانافارو شقيق الأيقونة الإيطالية فابيو، وبالبالغ من العمر 32 عاما.

ويبحث ميلان كذلك إمكانية ضم ديفيد أستوري بناء على طلب ماسيمو أليجري المدير الفني للفريق.

وأعلن ميلان عدم نيته بيع مهاجمه صاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي، رغم العروض المنهالة على الفرعون الإيطالي.

فيورنتينا

تقدم فيورنتينا بطلب لضم جونثان دوس سانتوس أحد لاعبي برشلونة ومنتخب المكسيكي صاحب الـ23 عاما.

فيورنتينا يرغب في تواجد اللاعب خلفا لأدم لييتش المنتقل مؤخرا إلى روما.

برشلونة

لازال برشلونة يطارد مدافعا ومهاجما، الآول يكون أساسيا بجوار جيرارد بيكي والثاني بديل للثلاثي بيدرو ونيمار وليونيل ميسي.

اوسكار كاردوزو المهاجم الأوروجوياني الشهير على رادار برشلونة بسبب سابق معرفته بمدرب الفريق الكتالوني تاتا مارتينو.

وبرشلونة يرسل عرضا موحدا بقيمة 25 مليون يورو لعدد من المدافعين، بلا توفيق حقيقي حتى الآن.