15 قطعة لسهراتك الراقية

بيروت- رولا زعزع عيّاد

أضيئي أمسياتك ببعض القطع من المجوهرات والساعات التي تزينها حبيبات الماس البرّاقة والأحجار الملوّنة بأبهى الألوان. واجعلي من حضورك حضوراً لافتاً، يسحر أنظار الحاضرين من خلال خياراتك المميّزة والأنيقة. من أحدث المجموعات التي قدمتها لنا أنامل المصممين العالميين، اخترنا 15 قطعة لتكون خيارك الأمثل لإطلالتك في السهرات.

نصائحنا لك:

- تمتعي بإطلالة غنيّة بالمجوهرات الفخمة والمميّزة، واحرصي في الوقت نفسه على الحفاظ على حضور هادئ وراق، بعيد عن الإطلالات الصخبة.

- إذا كنت ترتدين فستاناً ملوّناً، نسقي ألوان الأحجار التي ترصّع مجوهراتك بما يتناسب مع فستانك.

- الألماس حجر غني وحيادي، بحيث يمكنك تنسيقه مع كل أزيائك على اختلاف ألوانها، فلا تتردّدي في اختياره لتزيين إطلالاتك المسائية.

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