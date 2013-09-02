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15 قطعة لسهراتك الراقية

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15 قطعة لسهراتك الراقية 15 قطعة لسهراتك الراقية

الإثنين 02-09-2013 14:49

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    ساعة على شكل خاتم من "ليزور فابيلوز" Les Heures Fabuleuses من "كارتييه" Cartier

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    خاتم "رينا" Reina من "كاريرا و كاريرا" Carrera y Carrera

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    خاتم "كونستالايشن" Constellation من "أوميغا" Omega

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    ساعة "مونتر بريسيوز" Montre Precieuse من "شوميه" Chaumet

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    ساعة "شوغر" Sugar من "دي غريزوغونو" deGrisogono

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    ساعة "فانيتاس" Vanitas من "أتيلييه فيرساتشي" Atelier Versace

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    ساعة "لايدي أربلز كوكسينيل" Lady Arpels Coccinelle من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels.

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    أقراط "باريس نوفيل فاغ" Paris Nouvelle Vague من "كارتييه" Cartier

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    ساعة "بريمييه غلاسييه" Premier Glacier من "هاري وينستون" Harry Winston

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    ساعة "باتريموني لايدي" Patrimony Lady من "فاشرون كونستانتان" Vacheron Constantin

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    ساعة "بولغاري بولغاري كاتين" Bulgari Bulgari Catene

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    ساعة "بياجيه بولو" Piaget Polo

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    طقم مجوهرات "هورسبيت" Horsbit من "غوتشي" Gucci

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    سوار "ماي ديور" My Dior من "ديور فاين جويلري" Dior Fine Jewelry

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    طقم من مجموعة "ذي غرايت غاتسبي" The Great Gatsby من "تيفاني أند كو" Tiffany&Co

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    خاتم "تويست" Twist من "أتيلييه فيرساتشي" Atelier Versace

بيروت- رولا زعزع عيّاد

أضيئي أمسياتك ببعض القطع من المجوهرات والساعات التي تزينها حبيبات الماس البرّاقة والأحجار الملوّنة بأبهى الألوان. واجعلي من حضورك حضوراً لافتاً، يسحر أنظار الحاضرين من خلال خياراتك المميّزة والأنيقة. من أحدث المجموعات التي قدمتها لنا أنامل المصممين العالميين، اخترنا 15 قطعة لتكون خيارك الأمثل لإطلالتك في السهرات.
نصائحنا لك:
- تمتعي بإطلالة غنيّة بالمجوهرات الفخمة والمميّزة، واحرصي في الوقت نفسه على الحفاظ على حضور هادئ وراق، بعيد عن الإطلالات الصخبة.
- إذا كنت ترتدين فستاناً ملوّناً، نسقي ألوان الأحجار التي ترصّع مجوهراتك بما يتناسب مع فستانك.
- الألماس حجر غني وحيادي، بحيث يمكنك تنسيقه مع كل أزيائك على اختلاف ألوانها، فلا تتردّدي في اختياره لتزيين إطلالاتك المسائية.

 

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