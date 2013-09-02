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المتحدث باسم الرئاسة: "الإخوان" حرفوا تصريحاتي فى حواري مع الفضائية الإسرائيلية

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المتحدث باسم الرئاسة: "الإخوان" حرفوا تصريحاتي فى حواري مع الفضائية الإسرائيلية المتحدث باسم الرئاسة: "الإخوان" حرفوا تصريحاتي فى حواري مع الفضائية الإسرائيلية
بدوي: لم أطلب دعم "تل أبيب" لخارطة المستقبل.. وهدفي نقل الحقيقة كاملة في ظل تضليل وكالات الأنباء العالمية

كتب : أحمد البهنساوى وسماح حسن الإثنين 02-09-2013 16:15

كشف السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه أجرى حوارا مع فضائية إسرائيلية، لها أفرع في فرنسا وألمانيا، عقب توليه منصبه، بهدف توضيح حقيقة الأوضاع في ، في ظل تعمد وكالات الأنباء العالمية التضليل وعدم نقل الحقيقة كاملة، مؤكدا أنه أراد توصيل رسالة عبر ذلك الحوار مفادها أن "العمليات التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء ضد العناصر المسلحة هي عمليات مصرية خالصة وليست بتنسيق بين مصر وإسرائيل، بحسب ما روج له البعض مؤخرا".

ونفى المتحدث في تصريحات لـ"الوطن" ما نشرته بعض الصفحات الإخوانية عبر "فيس بوك" بشأن طلبه دعم إسرائيل خارطة المستقبل في مصر، موضحا أنه قال في حواره، ردا على سؤال حول من يدعمون مصر في المرحلة الانتقالية، إن "من يريد مساعدة مصر فأهلا به وسهلا"، في إشارة إلى تحريف الإخوان تصريحاته.

لدى والنظام حاليا أولوية واحدة فقط هى الاستجابة لإرادة الشعب والعودة به إلى الديمقراطية

وأضاف بدوي أنه قال في حواره إن "الشعب المصري لا يبحث عن هوية متطرفة، ولا يريد ديكتاتورية أو دولة دينية فاشية"، وأن "الإخوان خطفوا ثورة 25 يناير، وماحدث فى 30 يونيو انتفاضة شعبية رفضا لحكم الإخوان الفاشى". ووصف حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية داعمة للإخوان، ومصر خسرت كثيرا حين كانت حليفة لتلك المنظمة، لكن الأمور تغيرت حاليا".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة إن "مرسى ونظامه ارتكب العديد من الأخطاء خلال عام واحد، لم يرتكبها نظام آخر على مدار 80 عاما".

وشدد بدوي على أن "الوضع في مصر لن يكون كما هو في سوريا، والشعب المصرى فقد أى تعاطف مع الإخوان". وختم المتحدث حواره بالتأكيد على أن "لدى الحكومة والنظام حاليا أولوية واحدة فقط هى الاستجابة لإرادة الشعب والعودة به إلى الديمقراطية".

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