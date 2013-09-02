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النيابة العسكرية تأمر بضبط وإحضار شيكابالا

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النيابة العسكرية تأمر بضبط وإحضار شيكابالا النيابة العسكرية تأمر بضبط وإحضار شيكابالا

أصدرت النيابة العسكرية بمحافظة البحر والأحمر أمرا بضبط وإحضار، لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، للتحقيق معه في واقعة تعديه على ضابط طيار بالسب والقذف.

نشبت المشادة بين شيكابالا والضابط في مطار الجونة خلال عودة الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض أمام أورلاندو الجنوب إفريقي إلى القاهرة.

 

 
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وانتشرت أكثر من رواية حول الواقعة أبرزها أن الضابط الذي كان مرتديا زيه المدني برفقة زوجته أشار لشيكابالا على قميصه الأحمر قبل أن تشتعل المشادة.

وتسببت المشادة في تأخر إقلاع طائرة الفريق الأبيض العائدة إلى القاهرة لأكثر من نصف ساعة.

 

 
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وانتهى الأمر إلى عمل محضر من جانب الضابط بحق اللاعب الأسمر، فيما توعد شيكابالا بمحضر مضاد في القاهرة.

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