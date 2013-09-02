الأهلي يرفض ترك جدو لهال سيتي

رفض مجلس إدارة الأهلي عرض هال سيتي الإنجليزي لاستعارة المهاجم محمد ناجي جدو بسبب ضعف المقابل المالي.

وقال هادي خشبة مدير قطاع الكرة بالنادي الأحمر لـFilGoal.com"الفريق يحتاج جدو معه خلال الفترة المقبلة، كما أن المقابل المالي الذي عرضه هال ضعيف."

وأضاف خشبة "متفهموم رغبة اللاعب في الاحتراف ولكن بشرط أن يحقق العرض مصلحته ومصلحة النادي، وسبق لنا وأن وافقنا على خوض جدو لتجربة الاحتراف من قبل."

وكان جدو قد انتقل إلى هال سيتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور، وساهم في تأهل النمور للدوري الممتاز بإحرازه خمسة أهداف.

وجددت إدارة هال سيتي طلب استعارة جدو لمدة موسم قبل ساعات من غلق باب القيد في إنجلترا، وهو ما رفضه الأهلي.