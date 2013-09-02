«تمرد تونس»: جمعنا مليونا و700 ألف توقيع على وثيقة إسقاط الحكومة

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وحول المفاوضات الحالية، التي تدور رحاها بين الحكومة والمعارضة وإمكانية توصلها إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية، وموقف الحركة من ذلك، قال «بالنور» إن مسودة الدستور التونسي في صيغتها الحالية لا يمكن أن تمر على أنظار المجلس التأسيسي (البرلمان).