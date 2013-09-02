أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الطيران يلتقي سفير سنغافورة ويتسلم رسالة خطية

Google+ Print
وزير الطيران يلتقي سفير سنغافورة ويتسلم رسالة خطية وزير الطيران يلتقي سفير سنغافورة ويتسلم رسالة خطية


> استقبل المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني اليوم سادا سيفان سفير سنغافورة بالقاهرة .. وصرح وزير الطيران المدني بأن تقدر موقف سنغافورة الداعم للتحول الديمقراطي في مصر، ورغبتها في تقديم المساعدة ونقل خبراتها لمصر خاصة في مجال الطيران المدني

وأضاف فاضل إن سنغافورة لديها تجربة رائدة في النمو الاقتصادي، وخاصة النمو في مجال الطيران ، كما أن بها مطار من أفضل مطارات العالم و هو مطار شانجي، كما ان شركة طيران سنغافورة هي شركة رائدة في مجالي الصيانة و التدريب وهي عضو في تحالف ستار مع مصر للطيران .

وكان السفير قد حمل رسالة خطية من وزير النقل السنغافوري لوزير الطيران المصري عبر فيها عن مساندته لقطاع الطيران وللحكومة المصرية بشكل عام .

جدير بالذكر ان سنغافورة هي أحد النمور الأسيوية و يتمتع اقتصادها بكونه من الأكثر نمواُ في الشرق الأقصى . ويبلغ تعداد سكانها 6مليون نسمة ويبلغ اجمالي ناتجها القومي 41 مليار دولار، وتعتبر ثالث دولة في العالم من حيث دخل الفرد ، وبها 8 شركات طيران اكبرهم الخطوط الجوية السنغافورية و التي تشغل رحلات الى القاهرة عن طريق دبي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»