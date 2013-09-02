وزير الطيران يلتقي سفير سنغافورة ويتسلم رسالة خطية



> استقبل المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني اليوم سادا سيفان سفير سنغافورة بالقاهرة .. وصرح وزير الطيران المدني بأن مصر تقدر موقف سنغافورة الداعم للتحول الديمقراطي في مصر، ورغبتها في تقديم المساعدة ونقل خبراتها لمصر خاصة في مجال الطيران المدني

وأضاف فاضل إن سنغافورة لديها تجربة رائدة في النمو الاقتصادي، وخاصة النمو في مجال الطيران ، كما أن بها مطار من أفضل مطارات العالم و هو مطار شانجي، كما ان شركة طيران سنغافورة هي شركة رائدة في مجالي الصيانة و التدريب وهي عضو في تحالف ستار مع مصر للطيران .

وكان السفير قد حمل رسالة خطية من وزير النقل السنغافوري لوزير الطيران المصري عبر فيها عن مساندته لقطاع الطيران وللحكومة المصرية بشكل عام .

جدير بالذكر ان سنغافورة هي أحد النمور الأسيوية و يتمتع اقتصادها بكونه من الأكثر نمواُ في الشرق الأقصى . ويبلغ تعداد سكانها 6مليون نسمة ويبلغ اجمالي ناتجها القومي 41 مليار دولار، وتعتبر ثالث دولة في العالم من حيث دخل الفرد ، وبها 8 شركات طيران اكبرهم الخطوط الجوية السنغافورية و التي تشغل رحلات الى القاهرة عن طريق دبي .