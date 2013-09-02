وزير الاتصالات: الحكومة تتحمل 3 مليارات جنيه من تكلفة خطة الإنترنت

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، إن شهر سبتمبر الجارى سوف يتم إطلاق أول مشروع قومى للإنترنت فائق السرعة "البرودباند" فى مصر بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقيمة تقديرية تصل إلى 250 مليون جنيه كمرحلة أولى.

من جهة أخرى فقد أوضح الوزير لـ"اليوم السابع" إن الحكومة ستتحمل نحو 3 مليارات جنيه من تكلفة الخطة القومية للإنترنت، وإنها ستبدأ استثماراتها الشهر الجارى بنحو 250 إلى 300 مليون جنيه، حيث تتكلف المرحلة الأولى من الخطة نحو 2.4 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن الفترة القادمة سوف تشهد تقديم عدد من الخدمات الجديدة التى يستفيد منها المواطن المصرى البسيط فى القرى والنجوع والأماكن المهشمة، وذلك من خلال جدول زمنى سيتم الإعلان عنه الشهر القادم.

وأشار الوزير فى زيارته بحسب بيان صحفى الاثنين، ان تلك التطبيقات والبرامج والخدمات الجديدة سوف تشمل كافة المجالات الخدمية، مثل فواتير المياه والكهرباء ورخص السيارات والقيادة وشهادات الميلاد وشهادات الوفيات وخدمات التأمين الصحى، وميكنة كشوف الناخبين والوفيات والمواليد، وذلك من خلال تفعيل بوابة الخدمات الحكومية.

هذا ويواصل اليوم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جولته بمحافظة الإسكندرية حيث قام سيادته بزيارة تفقدية لمقر معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بالإسكندرية، واستمع إلى شرح تفصيلى عن أنشطته العلمية وانعكاساتها على المجتمع وتطبيقاتها فى العديد من التخصصات، والتقى برابطة شركات تكنولوجيا المعلومات.

وتفقد الوزير أعمال لجنة اختبارات استقبال الدفعة 34 من برنامج التدريب الاحترافى الذى يقدمه المعهد، كما شهد مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون المشترك بين معهد تكنولوجيا المعلومات وكلية طب الإسكندرية لإنشاء قسم المعلوماتية الحيوية الطبية بالكلية، والذى يعد الأول من نوعه فى هذا المجال على مستوى الجامعات المصرية.

وقالت وزارة الاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصرى لهذه التخصصات، ما يدعم عمليات البحث العلمى، والرعاية الصحية على جميع مستوياتها.

وتتضمن بنود البروتوكول تدريب العاملين بكلية طب الإسكندرية على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يخدم أهداف الكلية، واعتماد برامج معهد تكنولوجيا المعلومات فى مجال المعلوماتية الحيوية الطبية طبقا للائحة الداخلية للقسم الجديد، وذلك كجزء من درجة الماجستير الممنوحة من كلية طب الإسكندرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات التقنية والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب دعم التعليم والتطبيقات العلمية فى مجال المعلوماتية الحيوية الطبية.