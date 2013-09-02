وزير الاتصالات يفتتح وحدة "الخريطة الإلكترونية" بالغرف التجارية بالإسكندرية

اختتم المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية بزيارة الغرفة التجارية، والتى تضمنت حضور التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وكانت الاتفاقية الأولى بين المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، وتهدف إلى اعتماد وتشغيل عدد 27 مركـــز تعلم إلكترونى بكافة الغرف التجارية بالمحافظـــــات المصريــــة المختلفة، تحت مسمـى "أكاديميات التجار للتكنولوجيا".

وتقوم هذه المراكز بتأهيل وتدريب أعضاء الغرف التجارية بالمحافظات والعاملين بها وأسرهم والمجتمع المدنى على كافة البرامج التدريبية التى يقدمها المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى، والتى تستخدم تكنولوجيا التعلم الإلكترونى.

وقع الاتفاقية ياسر كاظم مدير المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى، والمهندس خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات.

> والاتفاقية الثانية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الإسكندرية، بشأن التطوير والتنمية التكنولوجية لمحافظة الإسكندرية، وتأتى هذه الاتفاقية بهدف تقديم الخدمات التدريبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات لأبناء المناطق المهمشة، بهدف تحسين عمليات التنمية فيها، وتمكين أبنائها من استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى مجالات محو أمية القراءة والكتابة وتحسين خدمات التعليم، وتحسين الخدمات الجماهيرية، والتدريب بغرض التشغيل، وبناء قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما قام وزير الاتصالات بافتتاح مشروع وحدة نظم معلومات جغرافية بالغرفة التجارية بالإسكندرية "الخريطة الإلكترونية" الذى نفذته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الغرفة وفقا للبروتوكول الموقع بينهما فى هذا الشأن، وتأتى بهدف مساعدة المستثمرين والجمهور على تحديد نوعية الاستثمار المناسب للاستثمار التجارى وفقا للموقع، وجاء لكى يحقق من خلاله العديد من الأهداف على رأسها تنمية وتطوير استخدامات التجارة الإلكترونية.

كما يعمل مشروع الخريطة الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة للتخطيط العلمى، والتى من خلالها ستتمكن الغرفة من حصر أحجام التجارة العشوائية بعد رفع بيانات المنشآت التجارية على الخريطة الإلكترونية، والتعرف على توزيع الأنشطة التجارية المختلفة.

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