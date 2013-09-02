ناصر أمين: القومى لحقوق الإنسان سيحقق فى حادث أبو زعبل وما سبقه

قال الحقوقى ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، إن تشكيل لجنة الخمسين المنوطة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور2012 متوازن ولم تقم على المحاصصة السياسية.

وأضاف أمين، خلال حواره على فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الاثنين، إنه يجب أن تبتعد لجنة الخمسين عن الصراعات والخلافات السياسية، مشيرا أن تيار الإسلام السياسى جزء من نسيج المجتمع المصرى، إلا أن حزب النور ليس أغلبية فى المجتمع، كما يتوهم البعض.

وأكد أمين، أن الدولة المصرية الآن تسير فى المسار الصحيح، وأنها لم تكن قوية فى يوم مثل هذه الأيام، لالتحام الشعب والمؤسسات، قائلا: "نعيش الآن أقوى لحظات الدولة المصرية وإذا لم تستطع أن تنجز فيها ما تريده فإنها فرصة لن تتكرر".

وعن نشاطات المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضح أمين، أنه يتم إجراء الآن تحقيقا بشأن واقعة وفاة المعتصمين فى سجن أبو زعبل، مضيفاً: "سنحقق فى انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتبكت فى عهد مبارك والإخوان وفى كل العصور".

وتابع: "نحاول التأسيس لدولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن الدستور وملف العدالة الانتقالية على رأس الأولويات.

وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ملف العدالة الانتقالية هو الجسر الآمن للعبور من دولة الاستبداد إلى دولة مدنية تحترم الحقوق، لافتاً إلى أن استقلال القضاء من أهم أسس أى نظام سياسى.