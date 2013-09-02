أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ناصر أمين: القومى لحقوق الإنسان سيحقق فى حادث أبو زعبل وما سبقه

Google+ Print
ناصر أمين: القومى لحقوق الإنسان سيحقق فى حادث أبو زعبل وما سبقه ناصر أمين: القومى لحقوق الإنسان سيحقق فى حادث أبو زعبل وما سبقه

قال الحقوقى ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، إن تشكيل لجنة الخمسين المنوطة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور2012 متوازن ولم تقم على المحاصصة السياسية.

وأضاف أمين، خلال حواره على فضائية "إم بى سى "، اليوم الاثنين، إنه يجب أن تبتعد لجنة الخمسين عن الصراعات والخلافات السياسية، مشيرا أن تيار الإسلام السياسى جزء من نسيج المجتمع المصرى، إلا أن حزب النور ليس أغلبية فى المجتمع، كما يتوهم البعض.

وأكد أمين، أن الدولة المصرية الآن تسير فى المسار الصحيح، وأنها لم تكن قوية فى يوم مثل هذه الأيام، لالتحام الشعب والمؤسسات، قائلا: "نعيش الآن أقوى لحظات الدولة المصرية وإذا لم تستطع أن تنجز فيها ما تريده فإنها فرصة لن تتكرر".

وعن نشاطات المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضح أمين، أنه يتم إجراء الآن تحقيقا بشأن واقعة وفاة المعتصمين فى سجن أبو زعبل، مضيفاً: "سنحقق فى انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتبكت فى عهد مبارك والإخوان وفى كل العصور".

وتابع: "نحاول التأسيس لدولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن الدستور وملف العدالة الانتقالية على رأس الأولويات.

وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ملف العدالة الانتقالية هو الجسر الآمن للعبور من دولة الاستبداد إلى دولة مدنية تحترم الحقوق، لافتاً إلى أن استقلال القضاء من أهم أسس أى نظام سياسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»