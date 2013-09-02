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هانى رمزى: مصر تخلصت من نظام دكتاتورى نازى ونشن حربا ضد الإرهاب

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هانى رمزى: مصر تخلصت من نظام دكتاتورى نازى ونشن حربا ضد الإرهاب هانى رمزى: مصر تخلصت من نظام دكتاتورى نازى ونشن حربا ضد الإرهاب

قال الكابتن هانى رمزى، لاعب كرة القدم، إن 30 يونيو ثورة شعبية مكتملة الأركان، للتخلص من النظام النازى الدكتاتورى، وخرج ملايين المصريين بما يزيد عن 30 مليون مواطن للمطالبة بإسقاط النظام، موجهاً حديثة للشعب والحكومة الألمانية.
> وأضاف رمزى خلال كلمته التى تمت ترجمتها للغة الألمانية لإرسالها إلى الشعب والحكومة الألمانية بمؤتمر رياضيين ضد الإرهاب والذى عقد بدار التحرير للطباعة والنشر، منذ قليل، أن الشعب الألمانى يكره النازية والعنف ومصر تخلصت منه، والشعب الآن يشن حرباً عنيفة ضد الإرهاب.

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مصر 365

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