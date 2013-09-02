النوم مع الأطفال والاستيقاظ معهم ينمى فيهم روح التعاون منذ الصغر

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب، أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة، أنه يجب على الأبوين أن يكونا مثل أبنائهما، والنوم والاستيقاظ مع الطفل له مفعول السحر معهم، لما له من الشعور بروح المشاركة وتربية روح التعاون والاندماج فيهم منذ الصغر وجعلهم أصدقاء لهذا الطبع حتى قبل يستطيع التحدث وفهم ما يجرى حوله.

كما أن الاستيقاظ مع الطفل والنوم معه يشعره بنوع من الاحترام الآخرين له، وأن لديه نوعا من المساواة معهم، فلا يشعر بالاضطهاد أو بمعاملة الأسرة له معاملة مختلفة فقط لأنه صغير فى السن وأصغر عضو فيهم.

كما أن النوم والاستيقاظ مع الطفل يجعله يعتاد القيام بأموره الشخصية والعامة مع أهله، ولا يحب الانفصال عنهم ويجعله شخصا صريحا مسئولا لا يحب إخفاء الحقائق أو الكذب عليه، أو أن يومهم أنه نام ولكنه ما زال مستيقظا كما يفعل الكثير من الأطفال.

رؤية الطفل لأهله يفعلون كل الأمور معه خاصه لاستيقاظ والنوم يجعله يشعر بأنه مؤثر فى هذا المكان، وتراه بعد ذلك بالتدريج ينبه أمه وأبيه وعائلته إلى ميعاد نومهم واستيقاظهم ولا يدعهم يتأخرون أو يسهرون، فالالتزام يصبح جزءا فعالا من شخصيته ويرسخ فيه قواعد لا يتم. ترسيخها إلا عن طريق الأفعال لا الأوامر والضرب، وهو ما يمكن القائمين على التربية بالسيطرة التزاميه على الأطفال.