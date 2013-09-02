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المنيا: تقررتشكيل لجنة عليا لمتابعة حالة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة

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المنيا: تقررتشكيل لجنة عليا لمتابعة حالة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة المنيا: تقررتشكيل لجنة عليا لمتابعة حالة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا تشكيل لجنة عليا للنظافة برئاسته لمتابعة تنفيذ منظومة النظافة بمراكز المحافظة، وبحث المشكلات التى تعوق المنظومة، والوقوف على مدى التزام القائمين على أعمال النظافة بالإعمال المنوطين بها.

تختص اللجنة بمحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن العمل وبحث إدارة منظومة المخلفات الصلبة الخاصة بالمحافظة.

تضم اللجنة فى عضويتها السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز التسع، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة الكهرباء ومدير مديرية الطرق، والشئون الاجتماعية والصحة والزراعة ومدير إدارات التفتيش المالى والإدارى والرقابة والمتابعة وشئون العاملين والتخطيط والمتابعة والبيئة والتوريدات والصحافة والإعلام والأملاك والمركبات وشباب الخريجين والمجالس والمخلفات الصلبة.
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