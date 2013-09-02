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عمال "النسيج" بالشرقية يغلقون المصنع بالجنازير ويحتجزون الموظفين

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عمال "النسيج" بالشرقية يغلقون المصنع بالجنازير ويحتجزون الموظفين عمال "النسيج" بالشرقية يغلقون المصنع بالجنازير ويحتجزون الموظفين

تصاعدت أزمة عمال مصنع " إيران" للغزل والنسيج والبالغ عددهم 1200 عامل والمضربين عن العمل بمقر المصنع بمدينة مينا القمح محافظة الشرقية، وذلك بعد فشل مفاوضات مع العضو المنتدب بالشركة لصرف حافز شهر رمضان "ميزة".
> تم إغلاق أبواب المصنع بالجنازير واحتجاز الموظفين وصرف السيدات، وذلك اعتراضا منهم على فاكس من العضو المنتدب يؤكد أنه سيتم خصم اليوم الاثنين من راتبهم، لإضرابهم عن العمل، وذلك حسبما قال "علاء عداوراس" رئيس اللجنة النقابية.

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