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إصابة 8 أمناء شرطة فى حادث انقلاب مدرعة بمطلع كوبرى بالمنوفية

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إصابة 8 أمناء شرطة فى حادث انقلاب مدرعة بمطلع كوبرى بالمنوفية إصابة 8 أمناء شرطة فى حادث انقلاب مدرعة بمطلع كوبرى بالمنوفية

أصيب اليوم الاثنين 8 أمناء شرطة فى حادث انقلاب مدرعة شرطة بطريق "شبين الكوم, قويسنا" فى مطلع كوبرى جيهان العلوى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين مدرعة شرطة ووجود مصابين.

بالانتقال والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 31048 أجرة منوفية قيادة محمد السيد البهواشى (46 سنة ـ سائق) ومدرعة الشرطة رقم 5949/14 شرطة قيادة وليد إبراهيم السيد (37 سنة ـ أمين شرطة) نتيجة انحراف سيارة مجهولة تجاة المدرعة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامها بالسيارة الأجرة أثناء سيرهم بالطريق.

ونتج عن الحادث إصابة 8 أمناء شرطة وركاب السيارة الأجرة وتهشم بالمدرعة والسيارة، وتم تحرير 24725 جنح قويسنا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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